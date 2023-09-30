الارشيف / اخبار العالم

ديسمبر المقبل.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وكندا

0 نشر
0 تبليغ

تستأنف الخطوط الجوية رحلاتها إلى تورنتو في كندا، للمرة الأولى منذ خلاف دبلوماسي استمر نحو 5 سنوات بين السعودية وكندا. ونقلت وسائل إعلام كندية عن هيئة النقل الكندية أن هذه هي أولى الرحلات التي تحدث بها رحلات مباشرة بين كندا و السعودية منذ عام 2018.

ويتوقع أن تبدأ الرحلات في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث ستسير الخطوط السعودية ثلاث رحلات أسبوعيا، بين جدة ومطار بيرسون الدولي في تورنتو.

وأعلنت السعودية وكندا في مايو الماضي عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.


كانت هذه تفاصيل خبر ديسمبر المقبل.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وكندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا