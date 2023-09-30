ديسمبر المقبل.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وكندا

ويتوقع أن تبدأ الرحلات في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث ستسير الخطوط السعودية ثلاث رحلات أسبوعيا، بين جدة ومطار بيرسون الدولي في تورنتو.
وأعلنت السعودية وكندا في مايو الماضي عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
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