مجلس الأمن: هجوم الحوثيين على قوات بحرينية تهديد للاستقرار الإقليمي

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم التصعيدي المروع بطائرات مسيرة والمنسوب للحوثيين، على أفراد بالقوات المسلحة البحرينية المشاركة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية

وعد بيان صحفي صادر عن أعضاء مجلس الأمن، الهجوم تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك اليمن، وشدد على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني. ودعا أعضاء مجلس الأمن الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية، معربين عن قلقهم بشأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وجددوا التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم، وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.