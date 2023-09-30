نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد تحية العلم بمهرجان استقبال العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات.

وأبدى "سعود" سعادته بشباب المستقبل من طلاب جامعة عين شمس الجدد والقدامى الذين لم يفارقوا الجامعة خلال فتره الاجازة الصيفية حيث تم إعداد مهرجان استقبال الطلاب الجدد وافتتاح العام الدراسي باستعراض لكل الأنشطة الموجوده بالجامعة من أنشطة فنية وثقافية وجوالة وغيرها من الأنشطة وخلال شهر كامل هو مدة الاستقبال هذا العام سوف يتم تقديم كل العروض المسرحية التي نالت جوائز على مسرح محمود عودة الذي تم تجديده علي مستوى عالى جدا كذلك الفرق الرياضيه والفنون الشعبيه والتشكيليه والتي حصلت علي جوائز محلية ودولية.

وأضاف: جامعة عين شمس هي جامعة النجوم الخمس التي تضم أفضل طلبة وأفضل أعضاء هيئه تدريس وتقدم مناهج قوية تؤهل الطلبه لاحتياجات سوق العمل وتقدم تعليم جاد وأنشطة قويه سواء فني أو رياضي أو مسرحي، فجامعة عين شمس تقدم تعليم وترفيه على أعلى مستوي لتمنح طلابها شخصية قويه ومستقلة ليكونوا سفراء لجامعة عين شمس في عصر الجمهورية الجديدة ويكونوا نواة لجيل جديد يمثل جامعة عظيمة تخدم بلد أعظم.

كما شهد سعود؛ عرضا فنيا لكورال "اون" والذي شهد تفاعلا كبيرا من الطلاب داخل حرم الجامعة كذلك تفقد سيادته المعرض التشكيلي وما يضمه من منتجات ولوحات مصنوعة من لوائح التدوير Recycle، بالاضافة الى مسابقات المواهب بين الطلاب في مجالات الغناء الفردي - الغناء الجماعي. العزف الفردي - تقليد -كاريوكي)

وعرضت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات فيلما تسجيليا للتعريف بأنشطة الإدارة المختلفة من أنشطة ومعسكرات الجامعة برأس البر ومطروح فيما قدمت إدارة النشاط الثقافي معرض مجاني لتوزيع الكتب الثقافية والدينية والرياضية والفنية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة بالاضافة الى عمل مسابقة ثقافية اختتمت فعالياتها بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

ومن جانبها قدمت إدارة الجوالة والخدمة العامة ورشة فنية لعرض المشغولات الفنية للجوالة بالاضافة لعرض فيلم عن السمر الذي تم تقديمه بأسبوع شباب الجامعات الذي أقيم بجامعة حلوان والفائز بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر إلى عرض جداريات تعبر عن المناسبات القومية لمصر واهمها انتصارات أكتوبر المجيد.

ووزعت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية استمارات انضمام الطلاب حسب ميولهم. واهتماماتهم وموهبتهم إلى اللجان المختلفة فنية - ثقافية -علميةوتوزيع فلاير تعريفي بانشطة الأسر واتحاد الطلاب، إلى جانب إقامة مارثون دراجات بالحرم الجامعي.

وقام صندوق التكافل الاجتماعي بتعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها الصندوق من تخفيض مصروفات توزيع استمارات التكافل واستلامها بعد الاستيفاء من طلاب الفرقة الأولى وتوزيع استمارات مجانية لاشتراكات مترو الأنفاق بالإضافة إلى تخصيص رقم هاتف خاص يمكن للطلاب التواصل من خلاله بلجنة التكافل في سرية تامة.