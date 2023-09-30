شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يوجهون رسالة شكر للرئيس بعد كلمته بمؤتمر حكاية وطن: معك نصنع التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه 42 رئيس حزب سياسي أعضاء بتحالف الأحزاب المصرية رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد كلمته في افتتاح مؤتمر حكاية وطن عنوانها "بك ومعك نصنع التغيير".

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادا المتحدث الإعلامي باسم التحالف، أن هذه الرسالة من جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية من داخل قاعة المؤتمرات وفور انتهاء الجلسة الإفتتاحية بمبادرة من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية".

وقال إن رسالة رؤساء أحزاب التحالف وجدت صدى كبيرا من جانب مختلف القوى السياسية والحزبية الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة".

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.