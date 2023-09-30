أبو فاعور: الرئاسة لا تبدو وشيكة رغم المبادرات الناشطة والمتعددة

أكّد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الرئاسة لا تبدو وشيكة رغم المبادرات الناشطة والمتعددة، والتي تتفق احيانا وتفترق احيانا اخرى".
ولفت، خلال اجتماع لمدراء الفروع في التقدمي في وكالة داخلية البقاع الجنوبي بحضور وكيل الداخلية عارف ابو منصور والمعتمدين ومدراء فروع:، إلى أنّ "المنطق يقول ان لا حظوظ لأي رئيس غير وفاقي، والجميع يعلم ذلك، لكن هناك ممانعة للانتقال الى البديل الثالث، كما انه لا اتفاق على سيناريو لنزول الجميع عن شجرة الطروحات العالية".
وأوضح أبو فاعور أنّ "الحزب التقدمي سيستمر في دعوة الجميع الى تغليب منطق التسوية العادلة، كما سيستمر في القيام بواجباته تربويا واجتماعيا وصحيا تجاه المواطنين اللبنانيين للتخفيف من حدة المعاناة التي لا يمكن وضع حد لها الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وسلوك درب الانقاذ والاصلاح المتلازمين".
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