حريق في جبل مار سركيس في اهدن

اندلع حريق في شجرة من أشجار جبل مار سركيس في اهدن، سرعان ما تمدد ليأتي على مساحة حرجية خضراء، رغم مسارعة مجموعة كبيرة من المتطوعين والناشطين البيئيين، الذي نجحوا بعد ساعتين من عمليات الاطفاء وانضمام عناصر الدفاع المدني اليهم، من تطويقه واخماد النيران بشكل كامل، قبل أن تعود الى الاشتعال ويتجدد الحريق، علما أن هناك صعوبة بالوصول اليه لأنه في منطقة وعرة.

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