التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، في منزلها خلال جولتها في زحلة، حيث أشار إلى "أنني سعيد بوجودي في هذا المنزل، وزحلة لا أحد يستطيع تهميشها وهي بوابتنا على المشرق، هذا الأمر فرض نفسه".
بدورها، رحبت ميريام سكاف بباسيل، آملة أن "نكون يدًا واحدة لمساعدة الوطن الذي يمر بأزمة كبيرة ويجب أن نتضامن سوية وان نضع الخلافات خلفنا لخير البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل التقى ميريام سكاف: لا أحد يستطيع تهميش زحلة وهي بوابتنا على المشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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