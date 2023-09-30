إخماد حريق أعشاب وقصب وأشجار وغرفة زراعية في الصفرا

أخمد عناصر من الدفاع المدني معززين بالآليات حريقًا اندلع وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة وحقلٍ من القصب وأشجار حرجية وغرفة زراعية في بلدة الصفرا.
وقد حالت جهود عناصر الدفاع المدني دون امتداد ألسنة النيران إلى البيوت المجاورة.
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