"التقدمي": مدانٌ ومرفوضٌ التمادي الذي حصل اليوم في الاعتداء على الناس في وسط بيروت

علّقت مفوضية الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" على الإشكال الذي وقع في وسط بيروت بالقول: "مدانٌ ومرفوضٌ تماماً التمادي الذي حصل اليوم في الاعتداء على الناس في وسط بيروت، بغض النظر عن أي اعتبار. على القوى الأمنية توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء، المطلوب منها تأدية واجبها في صون الحرية".

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