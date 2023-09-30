الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتي جبل البداوي وعشاش بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة جبل البداوي- الضنية المواطن (أ.م.) لإقدامه على رمي لغم مضاد للأشخاص أثناء إشكال، وإطلاق النار في المنطقة المذكورة".
إلى ذلك، لفت الجيش إلى أنّه "أوقفت دورية أخرى في منطقة عشاش – زغرتا المواطن (ب.ش.) لارتكابه جرم السلب في عدة مناطق لبنانية، وافتعال الإشكالات مع المواطنين، كما ضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة".
هذا، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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