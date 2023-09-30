الأبيض: خدمات العلاج الفيزيائي جزء لا يتجزأ من برنامج الرعاية الصحية الأولية

رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أنّه "في ظل الوضع الصحي المأزوم يبقى العلاج الفيزيائي منارة نشطة وفعّالة خصوصًا مع العمل الذي يقوم به المعالجون الفيزيائيون، والذي يبرز الاثر العميق في حياة المرضى ان من خلال التأهيل او الوقاية من الاصابات".

كلام الأبيض جاء خلال تنظيم نقابة المعالجين الفيزيائيين مؤتمرها السنوي في فندق الهيلتون- حبتور تحت عنوان "Moving Forward Embracing the Future" برعاية وزير الصحة.

وإذ شدد الأبيض في كلمته على أنّ "الرعاية الصحية الاولية حجر الزاوية لنظام صحي قوي ويلعب العلاج الفيزيائي دورا اساسيا فيه"، ركّز الأبيض على"سعي الوزارة الدؤوب الى تحويل تركيز النظام الصحي من العلاج الى الوقاية وبذلك سيصبح دور العلاج الفيزيائي اكثر وضوحا، لذلك تحرص الوزارة على التأكيد ان خدمات العلاج الفيزيائي جزء لا يتجزأ من برنامج الرعاية الصحية الأولية واشترطت ادراجها في مراكز الرعاية الصحية الأولوية كشرط للتعاقد معها".

وذكر أن "العلاج الفيزيائي والتأهيل كانا جزءا اساسيا من خطة العلاج السرطاني الوطنية التي اطلقتها الوزارة في تموز 2023".

بدورها، ألقت نقيبة المعالجين الفيزيائيين في لبنان سيدة ساسين كلمة، حيث أشارت الى ان "حلمهم الذهاب الى ابعد الحدود واصرارهم بعدم الاستسلام والسعي الدائم للتطوير المستمر في مجال مهنة العلاج الفيزيائي في لبنان امور شكلت الالهام الأساسي لعنوان هذا المؤتمر"، مؤكدة أن "دور المعالج الفيزيائي محوري في تحسين جودة حياة المرضى وفعال واساسي في الوقاية والارشاد والمضي قدما لتقديم أفضل الخدمات بالرغم من التحديات الكثيرة".

وشددت على "أهمية الاتحاد لتحقيق التقدم المستدام في مجال العلاج الفيزيائي والمساهمة في تحسين الصحة وجودة الحياة للمجتمع".

وكانت جلسة نقاشية حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بمهنة العلاج الفيزيائي، أهمية تطويرِها وتطبيقها والمراقبة الفعالة لممارستها ومحاسبة المخالفين، فضلا عن وجوب تنظيم العلاقة مع الاعلام وضمان نقل المعلومات بشكل صحيح وكيفية تطوير المهنة ومواكبة تقّدمها على النطاق الوطني والعالمي، تحدث فيها عضو لجنة الصحة النيابية النائب حيدر ناصر، ممثلة وزير الاعلام اليسار نداف، ممثلة المدير العام للتعليم العالي هانيا نقاش، نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش ونقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين. وادار النقاش عضو المجلس التأديبي في النقابة روجيه زيادة.

كذلك اقيمت جلسة حول دور العلاج الفيزيائي في رعاية مرضى السرطان في لبنان مع الدكتورة دينا بركات والدكتورة ماري انطوانيت مهاوج، كما تم التوقف عند يفية اتباع النهج الافضل للنشاط البدني في البيئة المهنية مع د. سيلفيا بيلايو. اما مسألة الصحة الجسدية والعقلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى هامش الندوة، نظم معرض ضم أحدث التجهيزات في مضمار العلاج الفيزيائي.