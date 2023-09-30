مقتل جندي أذربيجاني على الحدود مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن مقتل جندي أذربيجاني في مقاطعة كلبجار الحدودية، "برصاص أطلق من موقع للقوات الأرمينية"، وفق ما نقلت.
وذكرت الوزارة أن "الجندي قتل بعد الظهر في منطقة كيلبجار... من قرية كوت في أرمينيا"، لافتة الى أن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية تتخذ اجراءات للرد".
من جانبها، نفت أرمينيا تلك الرواية للوقائع، وأكدت وزارة دفاعها أن هذا "التصريح" الذي مفاده أن "وحدات أرمينية فتحت النار على مواقع أذربيجانية... لا يتوافق مع الواقع".
وبعد الانتصار الخاطف الذي حققته باكو الأسبوع الماضي واستسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، أصدرت سلطات الأرمن في المنطقة مرسوماً بحلّ جميع مؤسساتها في الأول من كانون الثاني المقبل.
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