انت الان تتابع خبر مستثنيا مساعدة أوكرانيا.. النواب الأمريكي يقدم مشروع تمديد التمويل الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتضمن المشروع المساعدة للقضاء على الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، لكنه لن يحتوي على تمويل لأوكرانيا. وكما أبلغ كول، فمن الممكن أن يتم التصويت عليه قريبا.

وفي الوقت الحالي، لم يوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع مواصلة تمويل الحكومة، ولهذا السبب تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا وشيكا.



هذا وفشل مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الجمعة، في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.

عارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.

وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.

كما اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

ومن جانبه أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا من الميزانية قصيرة الأجل للحكومة الأمريكية.

