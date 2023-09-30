انت الان تتابع خبر السامرائي: استحصلنا موافقات لرفع السياج الأمني عن سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يسعى لجعل سامراء مدينة نموذجية من خلال تغيير واقع حالها"، مبينا ان "ذلك سيتحقق بدعم اهاليها في الانتخابات المقبلة".

وأضاف السامرائي، ان "تحالفه بحاجة لدعمهم لتحقيق نجاح عجز الآخرون عن تحقيقه لسكان مدينة الملوية طيلة العشرين عام الماضية".



وكشف السامرائي، انه "استحصل موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لرفع السياج الامني عن المدينة والذي سبب ثقلا كبيرا على كاهل العديد من اهالي سامراء".