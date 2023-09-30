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بقضايا مختلفة.. القبض على 18 متهماً في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى بإسناد الجهد الاستخباري، من القبض على 18 متهماً بمواد قانونية تنوّعت بين ( المشاجرة، التجاوز على أراضي زراعية، التهديد، سرقة ) في مناطق ( النهروان، السعدون، المدائن، الزعفرانية، الأمين، العبيدي ) ببغداد".

وأضافت، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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