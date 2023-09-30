انت الان تتابع خبر بقضايا مختلفة.. القبض على 18 متهماً في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى بإسناد الجهد الاستخباري، من القبض على 18 متهماً بمواد قانونية تنوّعت بين ( المشاجرة، التجاوز على أراضي زراعية، التهديد، سرقة ) في مناطق ( النهروان، السعدون، المدائن، الزعفرانية، الأمين، العبيدي ) ببغداد".



وأضافت، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

