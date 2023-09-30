شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع الدولي يضع قواعد جديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق المجتمع الدولي على قواعد جديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه اليوم السبت إن " إنتاج المواد الكيماوية يتزايد بشكل سريع، لهذا السبب حان الوقت للحد من التلوث العالمي".

وتابعت:" لقد تمكنا من الاتفاق على أهداف تقدمية وخطى فعالة لإدارة آمنة للمواد الكيماوية في كل أنحاء العالم".

المؤتمر العالمي للمواد الكيماوية

وتشهد مدينة بون غربي ألمانيا منذ يوم الاثنين الماضي فعاليات المؤتمر العالمي للمواد الكيماوية بمشاركة ممثلين لحكومات من كل أنحاء العالم وممثلين للمجتمع المدني ومنظمات حكومية دولية وممثلين عن القطاع الاقتصادي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.

وأعلن المشاركون في المؤتمر ببيان مشترك، التزامهم بجعل التعامل مع المواد الكيماوية على مستوى العالم أكثر أمانا والتخلي بقدر الإمكان عن استخدام المواد الكيماوية الأكثر خطورة.

ومن المقرر على سبيل المثال تطبيق نظام لتصنيف وتمييز المواد الكيماوية في المزيد من الدول، كما تقرر إنشاء صندوق للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية.