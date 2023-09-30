جاء ذلك خلال لقائها بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوته، فيما استعرض اللقاء الإصلاحات والتطورات التشريعية التاريخية التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد رؤية المملكة 2030، مؤكدة حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه أن يعزز ويحمي حقوق الإنسان.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وبحث العلاقات الثنائية في شتى المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان، والتعاون الثنائي المشترك والبنّاء، وتبادل الأفكار، والاطلاع على تجارب الجانبين في حماية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
في سياق متصل، ألقت رئيس هيئة حقوق الإنسان على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة المتحدة محاضرة بمقر وزارة الخارجية البريطانية بحضور عددٍ من المسؤولين والمهتمين، تناولت من خلالها أبرز التوجهات المستقبلية في أداء هيئة حقوق الإنسان، الاختصاصات التي تعمل على تحقيقها الهيئة وفقاً لتنظيمها.
وأشارت خلال المحاضرة إلى عدد من المستهدفات على المستويين الوطني والدولي، والتي تسعى إلى تحقيقها الهيئة، مبرزة أدوات الهيئة في حماية حقوق الإنسان، وما شهدته المملكة من تطور في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر التويجري تبرز الإصلاحات السعودية في مجال حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.