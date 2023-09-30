الأمطار تهدد نيويورك

دمرت الأمطار العديد من خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية للركاب في مدينة نيويورك، وقطعت السبل بالسائقين على الطرق السريعة، وأغلقت محطة في مطار لاغوارديا لساعات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ارتفاع 8.65 بوصات (21.97 سنتيمترا) في مطار جون إف كينيدي تجاوز الرقم القياسي لأي يوم من أيام سبتمبر، وهو الرقم الذي تم تسجيله خلال إعصار دونا في عام 1960.

وسقط أكثر من 7.25 بوصات (18.41 سنتيمترًا) من الأمطار في أجزاء من بروكلين بحلول الليل، وشهدت منطقة واحدة على الأقل 2.5 بوصة (6 سنتيمترات) في ساعة واحدة، وفقًا لمسؤولي الطقس والمدينة ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار.

وقال مسؤولو المدينة إنهم تلقوا تقارير عن غمر ست شقق في الطابق السفلي، لكن جميع السكان خرجوا بسلام.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول وعمدة المدينة إريك آدامز حالة الطوارئ وحثتا الناس على البقاء في أماكنهم إن أمكن.

وتقريبًا، تم تعليق كل خط مترو أنفاق جزئيًا على الأقل، مع خدمة السكك الحديدية للركاب من مترو نورث من مانهاتن معظم اليوم لكنها بدأت في الاستئناف بحلول المساء. وقال مسؤولو النقل إن طريق لونغ آيلاند للسكك الحديدية تعطل، وتقطعت السبل بـ 44 حافلة من أصل 3500 حافلة بالمدينة وتعطلت خدمة الحافلات في جميع أنحاء المدينة.

كما شهدت هوبوكين ونيوجيرسي ومدن وبلدات أخرى حول مدينة نيويورك فيضانات. ودعا حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، إلى إغلاق مكاتب الولاية في الساعة الثالثة بعد الظهر، باستثناء الموظفين الأساسيين.