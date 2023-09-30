داعش وانفجار باكستان

ارتفع عدد القتلى جراء تفجير وقع في جنوب غرب باكستان إلى 54، بعد وفاة مريضين مصابين بجروح خطيرة في أحد المستشفيات خلال الليل، حسبما قال مسؤولون.

وفجر انتحاري أو انتحاريون مشتبه بهم أنفسهم، الجمعة، وسط حشد من الناس في منطقة ماستونج. ويعد هذا أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت المدنيين في باكستان منذ شهور. وقالت السلطات إن نحو 70 شخصا أصيبوا، من بينهم خمسة في حالة حرجة للغاية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان. لكن من المرجح أن تحوم الشكوك حول الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات دامية سابقة في جميع أنحاء باكستان.

ونفذ تنظيم داعش، قبل أيام، هجوما في المنطقة نفسها، بعد مقتل أحد قادته هناك. كما وقع انفجار في مسجد بمبنى مركز للشرطة في منطقة هانجو بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة.

وقال مسؤولون إن انتحاريين اقتربا من مسجد مركز الشرطة، فأطلق الحراس النار على أحدهما وقتلوه، بينما تمكن الآخر من الوصول إلى المسجد وتفجير نفسه. وأوضح المسؤولون أن المبنى المشيد من الطوب اللبن انهار، وكان داخله نحو 40 شخصا.