وزير الكهرباء: الرئيس أكد لنا أن الطاقة أمن قومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر

قام وزير الكهرباء بعرض ما قامت به وزارة الكهرباء منذ 2014 حتي الآن ورؤيتها للخطة القادمة.

وقال شاكر في كلمته بمؤتمر "حكاية وطن": وصل العجز عام 2014 إلى 6000 ميجاوات بالقدرات بالطاقة الكهربائية، وكانت توجيهات الرئيس أن توفير الكهرباء مسألة أمن قومي، ودخلنا 3360 ألف ميجا وات في 3 شهور ونص وهذا رقم قياسي، واستخدمنا محطات تحت التنفيذ 4250 محطة، ورفع كفاءة المحطات دون استخدام وقود إضافي بتزويد 1840 ميجا وات.

وأضاف شاكر: درة التاج هي التعاقد على تنفيذ 3 محطات كبيرة قدرتها 14400 ميجا وات خلال عامين ونصف، والرئيس كان له دور كبير في المفاوضات وحصلنا على أسعار لم نتمكن من الحصول عليها مسبقًا.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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