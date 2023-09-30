السيسي: نحتاج 65 مليار جنيه لتصل الكهرباء إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ في مؤتمر حكاية وطن؛ قائلا: بصوا كويس على المشروعات القومية للكهرباء، وأغلب المشروعات التي تحدث عنها وزير الكهرباء خاصة بالإنتاج الزراعي.

وأضاف الرئيس: "شوفوا المشروعات دي عايزة كام كهرباء وقد إيه والكهرباء مش انتاج بس وعلشان أوصل الكهرباء لهم في توشكى عايز 10 مليار، غير مشروعات أخرى محتملة ومش عايز أخلي دكتور شاكر يقلق.

وأكمل الرئيس: فيه مشروعات أخرى بندرسها لمليون فدان آخر ومحتاجين نوصلهم كهرباء، وعايز أوصل حاجة انت بتتكلم في 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء إلى الاربع مشاريع وكلهم مشاريع استصلاح زراعي 3من ونص إلى 4 مليون فدان علشان ينتجواويدخلوا في الاقتصاد والطلب ويقلل حجم المنتجات الزراعية يحتاجون تكلفة كهرباء تقريبا نحو 65 مليار جنيه.

وتابع الرئيس: سوف يتحدث وزير الزراعة في هذا الموضوع تفصيليا، لأن ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الأولى أننا نحرك المياه ضد الجاذبية ولم يكن هناك فرصة نتكلم فيها، لأننا عملنا 30 محطة رفع سواء لتوشكي أو شرق العوينات والدلتا الجديدة كلها، وحتى نوصلها كهرباء، نحتاج هذه الأرقام تكون موجودة خلال خطة سنتين.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.



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