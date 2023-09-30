3 سيارات إطفاء تجابه نيران شقة سكنية ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع 6 أكتوبر.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس لعقار مكون من 8 أدوار، ويجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران للسيطرة على النيران دون خسائر في الأرواح.