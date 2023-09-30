أهل زوجته مزقوا جسده.. مقتل سائق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

صرحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بدفن جثة سائق، قُتل على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب خلافات أسرية، في دائرة قسم شرطة الخصوص.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بمقتل "إ"، سائق، مقيم في دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته وابن خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات بينه وزوجته (شقيقة المتهم الأول)، وتربصا له وطعناه بسلاح أبيض "سكين"، عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم ذكره بالتصريح بالدفن ومباشرة التحقيقات.