شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ" : مؤتمر حكاية وطن يكشف للمصريين إنجازات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تشهد إعجازا حقيقيا في مختلف المجالات، وهناك تجديد شامل لمرافقها وبناء لأسس وأعمدة الجمهورية الجديدة، وفق أفضل المعايير المتبعة عالميا، منوها: بوجود طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات، في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي.

ولفت الصيرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى انطلاق مؤتمر حكاية وطن، وذلك بحضور الرئيس السيسي اليوم والذي يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030. وفي كل المجالات ومختلف المشاريع العملاقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق في مصر على مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كبير للغاية، ويرجع الفضل فيه لرئيس السيسي صاحب الرؤية الشاملة للنهوض بالوطن. مشيرا: إلى تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين للعمل بكل المجالات، والنهوض بالبنية التحتية والتنمية التي تشهدها جميع محافظات الجمهورية والعمران، وشبكة الطرق التي تمثل شرايين التنمية الحقيقة.

واختتم الصيرفي، بأن حكاية وطن، هي حكاية إنجاز حقيقي شهدته البلاد، وبالخصوص في مجال البنية التحتية والتي تمثل نقطة فاصلة في عملية التنمية، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للانطلاق للمستقبل.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.