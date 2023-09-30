شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان: كلمة الرئيس السيسى فى حكاية وطن بعثت رسالة بحجم ما تحقق من إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، قائلاً: بعثت رسالة للداخل والخارج، بحجم ما تحقق في الوطن من إنجازات.

وأشار محمود في تصريح صحفى له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال المؤتمر، إنه لم يتم تغطية التطوير الإداري الكبير والعمل داخل العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب في الإعلام، وأنا هروح مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، ويتم تنظيم زيارات لضيوف المؤتمر من أجل التعرف على المقرات الحكومية.

وأكد المهندس معتز محمود أن ما تحقق في مصر كبير للغاية ومشرف للحاضر والأجيال القادمة، متابعًا: كلمة الرئيس اليوم حملت حلم المصريين في مستقبل مشرق.

وأشاد رئيس صناعة البرلمان، بما قاله الرئيس بأن حلم المصريين أكبر من يكون لقمة، مشيرًا إلى أن الوطن يحيا بالتغيير والأحلام العظيمة للمستقبل.

ولفت النائب، إلى أن ما تحقق من إنجازات مشهودة في مصر طيلة السنوات الماضية "حكاية وطن" ناضل بجد من أجل تغيير واقعه والانطلاق للغد والمستقبل بمشروعات عملاقة، والإنجازات الهائلة التي شهدتها الدولة خلال سنوات قليلة بفضل قيادة الرئيس السيسي ورؤيته الشاملة للتنمية في البلاد.

وقال المهندس معتز محمد محمود: هناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي، وقيادته الحكيمة للوطن، والقدرة على تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية والظروف العالمية.