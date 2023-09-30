خارجية الصين: أميركا هي "إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية"

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أنّ الولايات المتحدة هي "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية، منتقدًا تقريرًا لوزارة الخارجية الأميركية اتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويًا في جهود التلاعب بالمعلومات.
وأوضح أنّ تقرير وزارة الخارجية الأميركية هو في حد ذاته معلومات مضللة لأنه يحرّف الحقائق والحقيقة، على ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.
وشدد على أنّه "في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي".
ولفت المتحدث إلى أنّ المركز المعني بوزارة الخارجية الأمريكية الذي أعد التقرير يشارك في الدعاية والتسلل باسم "المشاركة العالمية"، وهو "مصدر للتضليل ومركز قيادة للحرب المعرفية".
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