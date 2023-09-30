"النشرة": العثور على قنبلة يدوية أمام منزل أحد مخاتير بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن العثور على قنبلة يدوية أمام منزل مختار بعلبك تامر صلح، في حي الصلح، حيث يعمل الجيش على تفجيرها بعد تعذر سحبها.

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