إخماد حرائق في بلدات عكارية

أخمد عناصر الدفاع المدني سلسلة حرائق اتت على الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية والمثمرة، وعملوا على تبريدها في البلدات العكارية التالية: حلبا، العبدة ( بؤرة لتجمع البلاستيك)، دير عوزا، ضهور الحسين، القريات، وادي الجاموس، البقيعة، عكار العتيقة، تل إندي، عيدمون، جورة النمر، ببنين والحوشب.

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