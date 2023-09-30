ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "في تاريخ 30-09-2023، انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لسيارة نوع "هوندا CRV" لون أبيض يقوم سائقها بجرّ كلب بواسطة حبل مربوط بالسيارة، وذلك في خراج بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل"، و"على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت شعبة المعلومات خلال ساعات قليلة من تحديد هوية المتورّطين بعملية تعذيب الكلب وهما اللبناني (ا. ح.) من مواليد عام 1950، وهو صاحب السيارة، والسوري (ع. م.) من مواليد عام 1973".
وأكّدت أنّ "بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدَتَيْ بنت جبيل وتبنين"، و"بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عملية تعذيب الكلب بهدف التخلّص منه ورميه بعيدًا عن منزل الأول كونه يسبّب له الإزعاج".
هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء الإشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قوة الأمن: توقيف شخصين أقدما على تعذيب كلب وربطه وجرّه بوحشيّة بواسطة حبل مربوط بسيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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