"النشرة": فريق من القوة الأمنية الفلسطينية جال في مدرستي السموع ومرج ابن عامر  في عين الحلوة

جال فريق من القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مدرستي السموع ومرج ابن عامر في مخيم عين الحلوة، لتأكيد الانتشار فيهما والتأكد من خلوها من عناصر الامن الوطني الفلسطيني، بحضور قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة اللواء محمود العجوري، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في صيدا.

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