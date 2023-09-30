ياسين: الأمطار القادمة قد تساهم في التخفيف من الحرائق

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أنّ "مؤشر حرائق الغابات مرتفع جدًا، ومع فصل الخريف تصبح الرطوبة أقل ودرجة حرارة مرتفعة ما يعطي ظروف ملائمة للحرائق".

وأكّد، في حديث له عبر قناة الـ"إل بي سي أي"، أنّ "الأمطار القادمة قد تساهم في التخفيف من الحرائق، محذرًا من ان احتمالات عودتها قائمة.