شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وصول أكثر من 100 ألف لاجئ إلى أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

أعلنت الأمم المتحدة أن ما يزيد على 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا، منذ العملية العسكرية التي نفّذتها أذربيجان لاستعادة السيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ، في حين عانى آلاف آخرون التأخير لساعات طويلة بسبب التكدس عند الحدود.

وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الكثير جياع ومتعبون وفي حاجة إلى المساعدة الفورية.. المساعدة الدولية مطلوبة بشكل عاجل للغاية». وقالت إيطاليا إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة، وإمدادات طبية لمساعدتها في التعامل مع اللاجئين.

وقالت سيرانوش سركسيان الصحفية المستقلة التي تكتب تقارير عن فرار الأرمن من الإقليم إن الآلاف عالقون على الطريق السريع الجبلي المؤدي إلى أرمينيا، وإن أمتعتهم مكدسة في سيارات. وأضافت أن كثيرين منهم في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة. وتابعت: «كما ترون ما زلنا عالقين على الطريق».

وقالت: «هذا النزوح الجماعي لا يطاق فعلياً لأننا أمضينا 16 ساعة على هذا الطريق، ويبدو أننا لن نتمكن خلال الساعات الأربعة والعشرين المقبلة من الوصول إلى الحدود».

وبدأ الكثير من الأرمن البالغ عددهم 120 ألفاً في كاراباخ ما أصبح نزوحاً جماعياً نحو أرمينيا في أعقاب الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان واستعادت به الإقليم الانفصالي.

ومنطقة ناغورنو كاراباخ معترف بها دولياً بأنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية «آرتساخ»، قبل ثلاثة عقود بعد صراع عِرقي دموي مع انهيار الاتحاد السوفيتي.