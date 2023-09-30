شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع الدولي يضع قواعد جديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق المجتمع الدولي على قواعد جديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه اليوم السبت إن " إنتاج المواد الكيميائية يتزايد بشكل سريع، لهذا السبب حان الوقت للحد من التلوث العالمي".

وتابعت:" لقد تمكنا من الاتفاق على أهداف تقدمية وخطى فعالة لإدارة آمنة للمواد الكيميائية في كل أنحاء العالم".

المؤتمر العالمي للمواد الكيماوية

وتشهد مدينة بون غربي ألمانيا منذ يوم الاثنين الماضي فعاليات المؤتمر العالمي للمواد الكيميائية بمشاركة ممثلين لحكومات من كل أنحاء العالم وممثلين للمجتمع المدني ومنظمات حكومية دولية وممثلين عن القطاع الاقتصادي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.

وأعلن المشاركون في المؤتمر ببيان مشترك، التزامهم بجعل التعامل مع المواد الكيميائية على مستوى العالم أكثر أمانا والتخلي بقدر الإمكان عن استخدام المواد الكيميائية الأكثر خطورة.

ومن المقرر على سبيل المثال تطبيق نظام لتصنيف وتمييز المواد الكيميائية في المزيد من الدول، كما تقرر إنشاء صندوق للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية.