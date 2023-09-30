شكرا لقرائتكم خبر عن ماديسون يعلق على فوز توتنهام أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق جيمس ماديسون لاعب توتنهام، على فوز فريقه أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق توتنهام الفوز أمام نظيره ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث ماديسون في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: للفوز بتلك الطريقة، هذا هو الطريق الصعب والطويل، هذا الشعورنادر جدًا، عندما تغلبنا على شيفيلد يونايتد قلت إنني لم أشعر بذلك منذ سنوات (فاز توتنهام على شيفيلد في الوقت القاتل أيضًا).

وأشار: نحن لا نحب أن يكون الأمر بسهولة، أليس كذلك؟ هذه هي الشخصية والروح، أنا فخور بالفريق، إذا كنت قادرًا على تعبئة ذلكالشعور، ستقوم ببيعه مقابل ملايين.

واستكمل: ربما يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تلعب ضد 9 لاعبين، ليفربول يعتمد على الهجمات المرتدة، فلسفتهم لا تتغير وهم يعانون منالنقصان، لا تزال لديهم نقاط القوة.

وختم عن طرد ثنائي ليفربول: جوتا كان طردًا بكل تأكيد، وأعتقد الأمر هكذا بالنسبة لـ جونز، لست متأكدًا من أن كلوب سيشتكي كثيرًا منتلك البطاقات أيضًا.