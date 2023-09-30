السيسي: شوية الكهرباء اللي بيتقطعو بيوفروا للدولة ١٠٨ مليار في السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيري البترول والكهرباء، بضرورة مصارحة الشعب بجميع الحقائق دون أي موائمات سياسية.

وقال السيسي: وزير البترول بيبيع شوية الغاز اللي بيتسببوا في قطع الكهرباء كل يوم بحوالي 300 مليون دولار وبيعمل كدا علشان يوفر السولار والبنزين في محطات الوقود علشان عربيات الناس.

وأضاف السيسي: شوية الكهرباء اللي بيتقطعوا دول بكام بـ300 مليون دولار يعني 9 مليار جنيه يعني 108 مليارات جنيه في السنة، طيب مين يدفعهم؟ طيب مين يجيب الـ300 مليون دولار لوزير البترول؟ مفيش مسؤول في دولة بيتكلم بالطريقة دي لكن أنا ما أتكلمش ليه؟

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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