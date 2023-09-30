السيسي للمصريين: لازم نتحد كلنا علشان نسدد ديون بلدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ قائلًا: (تلبية المشروعات التي يطالب تنفيذها وزيري الكهرباء والبترول، يتطلب الحصول على التمويلات، والسلف دا علشان خاطر مين؟ عيون الدكتور شاكر ولا عيون بلدنا؟ علشان خاطر عيون بلدنا، يبقي كلنا نقف علشان نسدد ديونها وسلفها).

أن الدكتور محمد شاكر يأخذ برميل الكهرباء بـ 3 دولارات، وطارق يبعها في السوق المحلي بـ 7 دولار، والـ برا بـ 12 دولار، يعني فرق الـ بياخده الدكتور شاكر الـ مبيدفعش من الـ بيبيعوا الدكتور طارق برا 8 ولا 9 دولار.

وأضاف رئيس الجمهورية: "كل حاجة بنعملها بسرعة علشان الـ فقدناه في 50 سنة كتير جدًا، وعايزين نشتغل بالمعدلات دي للدولة والـ هيقوموا عليها في يوم الأيام يكملوا بالمعدلات دي 20 أو 30 سنة.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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