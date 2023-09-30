رحلات سياحية وفعاليات ثقافية.. "محافظ الجيزة": نسعى لصنع بيئة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث جميع الوسائل الممكنة؛ لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل؛ تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونظمت محافظة الجيزة، وفقًا لبيان السبت، بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من الفعاليات والأنشطة لسكان روضة أكتوبر؛ لرفع الحس الوطنى، وزيادة الوعى الثقافى والسياحى لدى الأطفال وذويهم.

وأوضحت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن الفعاليات شملت تنظيم رحلة معرفية لطلاب مدرسة سميرة موسى للمتحف القومى للحضارات المصرية بمنطقة الفسطاط؛ لتعريف الأطفال بمراحل التاريخ المصرى؛ لزيادة روح الإنتماء لديهم وتعزيز وعيهم السياحى وثقافاتهم العامة.

وتم تنظيم عدد من الأنشطة فى إطار المشروع الثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لتعزيز روح المواطنة، وإدراك المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية التحديات التى تواجه الوطن.