شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: مؤتمر حكاية وطن يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي فاعليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "هذا المؤتمر بمثابة كتاب يسرد للمصريون ما مروا به من وقائع ويعكس رؤية الدولة والقيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة واستكملت، قائلة المؤتمر يستعرض مامرت به الدولة من إنجازات استطاعت أن تحققها في ظل التحديات التي طالت العالم بأكمله وهذا بالتأكيد يدعوا للفخر".

وأضافت مرثا محروس أن المؤتمر جاء في وقت مناسب ليضع المواطن المصري في الصورة ويعزز لديه الوعي بما مرت به الدولة المصرية من عوائق وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة لاسيما أنه يدعم لديه روح المشاركة الاجتماعية، مشددة على مدي أهمية استمرار فاعليات المؤتمر علي مدار ثلاثة أيام، مؤكدة أنه يتيح الفرصة لاستعراض إنجازات أكثر من مجال سواء مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية أو مجال الأمن القومي المصري.

وأشارت "محروس" إلى أن الحديث اليوم عن المحور الاقتصادي يجعل كل مواطن مصري واعي يعتز ويفتخر بما استطاع وطنه أن يحققه من توازن واستقرار في ظل الظروف الاقتصادية وجائحة الغلاء التي أثرت بالسلب على كافة الدول موضحة أن حجم الإنجازات التي حققتها مصر في الآونة الأخيرة يجعلنا أن نتمسك أكثر ونكون على قلب رجل واحد لاستكمال تحقيق بناء الجمهورية المصرية الجديدة.