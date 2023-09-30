شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: مؤتمر حكاية وطن يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت مرثا محروس أن المؤتمر جاء في وقت مناسب ليضع المواطن المصري في الصورة ويعزز لديه الوعي بما مرت به الدولة المصرية من عوائق وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة لاسيما أنه يدعم لديه روح المشاركة الاجتماعية، مشددة على مدي أهمية استمرار فاعليات المؤتمر علي مدار ثلاثة أيام، مؤكدة أنه يتيح الفرصة لاستعراض إنجازات أكثر من مجال سواء مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية أو مجال الأمن القومي المصري.
وأشارت "محروس" إلى أن الحديث اليوم عن المحور الاقتصادي يجعل كل مواطن مصري واعي يعتز ويفتخر بما استطاع وطنه أن يحققه من توازن واستقرار في ظل الظروف الاقتصادية وجائحة الغلاء التي أثرت بالسلب على كافة الدول موضحة أن حجم الإنجازات التي حققتها مصر في الآونة الأخيرة يجعلنا أن نتمسك أكثر ونكون على قلب رجل واحد لاستكمال تحقيق بناء الجمهورية المصرية الجديدة.
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