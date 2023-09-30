شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ"مستقبل وطن": كلمة الرئيس السيسي اليوم تدحض شائعات الجماعات المغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن جاءت كاشفة للحقائق، ودحضت كافة الأكاذيب والشائعات التي روجتها الجماعات المغرضة حول الإنجازات التي حققتها الدولة والمشروعات التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وكذلك كشفت حجم الإنجازات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحقيق تنمية شاملة لتؤكد حجم اهتمام القيادة السياسية على بيان الحقائق للمصريين وإشراكهم في كافة خطوات التنمية التي تشهدها الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية.

وقال "رزق"، إن الرئيس السيسي أوضح خطورة الأكاذيب والشائعات التي كانت تروجها الجماعات المغرضة، وحملات التشكيك التي لازمت كافة المشروعات التي نفذتها الدولة، كما كشف الهدف من تدشين العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، خاصة عندما قال " دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم".

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل للشعب المصرى على رأسها عدم الانجراف خلف الأكاذيب والشائعات، واستمرار العمل والمثابرة من أجل تحقيق حلم المصريين في بناء دولتهم، وضرورة التضحية من أجل بناء هذا الوطن، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان يعمل على جمع شمل المصريين خلف المشروعات التي تنفذها الدولة، عندما قال "الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة إننا نعملها في قناة السويس إننا نعمل مشروع نجمع الناس حواليه".

وأشار "رزق"، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الأمم تبنى بالإصلاح لا التشكيك، وأن هناك ضرورة لاستمرار العمل الدؤوب، وأن مصر نجحت في محاربة الإرهاب وإنجاز مشروعات وتحملنا الإساءة لكن لا يوجد شيء يروح عند ربنا، موضحا أن الرئيس السيسي أكد للمصريين أن لديهم فرصة للتغيير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة عندما قال خلال المؤتمر "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".