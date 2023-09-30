شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مؤتمر "حكاية وطن" كشف حجم الجهود المبذولة بالتوازى فى مختلف الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجاز وليس إنجاز على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات مما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتى على حساب ملف بعينه على الآخر، والعمل كان يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجاز فى حد ذاته.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الفترة الأخيرة شهدت تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية والعمران شبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية.

وأوضح "إدريس" أن الرئيس السيسى دائما ما يتحدث بلغة الأرقام، ومن ثم أصبح لدى المواطن البسيط كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات القومية التى تم وجارى تنفيذها على أرض الواقع، كما أن حديث الرئيس يتسم بالمصداقية والشفافية التامة، وسبق أن أعلن ذلك أكثر من مرة بأن حق الشعب أن يعرف ما يجرى والخطوات المبذولة فى كل الملفات والمجالات فى ظل التداعيات العالمية ليعرف المواطن حجم الجهد المبذول وأن هناك خطوات جادة على أرض الواقع.

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنته الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".

وقال عما أثير حول ازدواج قناة السويس: "الكلام ده كان بيتعمل وأنت مش بس بتحارب إرهاب أنت عندك أبواق.. كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله.. أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللى بتعمل لأجل خاطر ربنا وخاطرهم.. لا ده كمان بيتم الإساءة لك والإساءة إلى مسؤوليك هما وأسرهم.