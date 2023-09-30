شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مؤتمر "حكاية وطن" رصد الإنجازات فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر "حكاية وطن" الذي حضره الرئيس السيسي اليوم، رصد إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت ولا تزال غير مسبوقة وإعجاز تنموي بشهادات محلية ودولية.

ونوه عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي صورة الجميع يفتخرون بها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو البنية التحتية والمشاريع العملاقة في كل المجالات التي يشهدها الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، تأييده التام لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة. قائلا: "يجب أن يستكمل الرئيس السيسي الإنجازات التي وصلت لعنان السماء والجمهورية الجديدة التي يشيدها، مشيدا بحضور كل الوزراء والمسؤولين لمؤتمر حكاية وطن للتوضيح للشعب المصري حجم ما تحقق وحجم ما أنجز لصالحه خلال سنوات قليلة.

وتابع: أبو عايشة: "حكاية وطن" هو نوع من رد الجميل للرئيس السيسي، الزعيم الذي استطاع أن يغير شكل مصر ويواجه تحدياتها بكل قوة، فنعم لفترة رئاسية جديدة واستمرار السيسي.

واختتم بالقول، إن ما تحقق في مصر كبير للغاية ومشرف للحاضر والأجيال القادمة، وكلمة الرئيس حملت حلم المصريين في مستقبل مبهر للوطن، فالوطن يحيا بالتغيير وبالأحلام العظيمة للمستقبل.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.