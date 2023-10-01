مجلس النواب الأميركي صوت لصالح مشروع قانون موقّت لتمويل الوكالات الحكومية لتفادي الإغلاق

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون موقّت لتمويل الوكالات الحكومية لتفادي الإغلاق. هذا، ويتم تمرير مشروع قانون التمويل الموقّت للوكالات الحكومية الأميركية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ. ويضمن هذا المشروع في حال نجاحه مواصلة عمل وكالات فدرالية وتجنيب متنزهات وطنية الإغلاق وتجنّب تعليق رواتب موظفين وعسكريين.

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