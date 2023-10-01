وزيرا النقل العراقي والتركي بحثا تنفيذ مشروع "طريق التنمية"

بحث وزيرا النقل العراقي والتركي، مشروع طريق التنمية، الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان، أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عقد "اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له وحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين؛ للتباحث حول مشروع طريق التنمية"، وفق ما نقلت وكالة "واع" العراقية الرسمية.

وأشار السعداوي إلى "أننا بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو"، موضحا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".