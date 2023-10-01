مستشار الرئيس الأذربيجاني: لسكان إقليم قره باغ الحرية في المغادرة أو البقاء

نفى مستشار للرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، الاتهامات الموجهة لبلده بارتكاب "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ، مؤكدًا لسكان الجيب أنّ لهم الحرية في المغادرة أو البقاء.

وفي عدة مناسبات، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باكو بتنفيذ "تطهير عرقي" في الجيب الذي هجره جميع سكانه الأرمن تقريبًا منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته أذربيجان.

وبعد عشرة أيام من انتصارها العسكري، أكّدت باكو أن جيشها "لم يدخل" ستيباناكيرت "عاصمة" الجيب الانفصالي، الذي لا يزال يتعذر على الصحافيين الوصول إليه.

وذكرت حكمت حاجييف في المقابلة "أننا نمتنع عمدا عن رفع الأعلام الأذربيجانية... ونعلم أنه لا يزال هناك مدنيون وندرك مخاوفهم".

وتنتشر قوات الأمن هناك لحماية مواقع معينة، خصوصا المواقع الدينية، بحسب باكو.

وعلمت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه من المقرر إجراء مفاوضات بين المسؤولين الأذربيجانيين ومسؤولي الجيب بشأن المرحلة الانتقالية الاثنين في ستيباناكيرت.

وبعد انتصار باكو الخاطف في 20 أيلول، أعلنت جمهورية ناغورني قره باغ الانفصالية المعلنة من جانب واحد حلّ نفسها اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، بعد أكثر من 30 عامًا من إنشائها.

وتخطط أذربيجان الآن لفترة انتقالية، في هذا الصدد أوضح المسؤول الأذربيجاني أنّ "المفاوضات مثمرة، مع وضع مسألة نزع السلاح كأولوية".

وأشار مستشار الرئيس الأذربيجاني إلى "أننا نعلم أن الأرمن ووسائل الإعلام الدولية يقولون إننا سنعتقل جميع العسكريين. إذا سلموا أسلحتهم، فهم أحرار ولديهم خيار المغادرة إلى جمهورية أرمينيا".

وشدّد حكمت حاجييف على أن الأبواب مفتوحة نحو أرمينيا وأذربيجان، وعلى وجود برنامج "إعادة إدماج" وضعته السلطات للراغبين في البقاء، مشيرًا إلى أنّه "يقول معظمهم إنهم لا يستطيعون العيش تحت علم أذربيجان، ويمكنني أن أحترم ذلك، حتى لو لم يكن له ما يبرّره".

وختم بالقول: "تريد أذربيجان أن تصبح ناغورني قره باغ منطقة مزدهرة وناجحة وقبل كل شيء هادئة، كما كانت الحال قبل 30 عاما".