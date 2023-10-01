اخماد حريق بالقرب من شركة الغاز ومعمل النفايات جنوبي صيدا ولا اصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق شب مساء في كومة من الهشير وبعض النفايات والخردة بالقرب من شركة الغاز ومعمل معالجة النفايات جنوبي مدينة صيدا، وتطويق تمدد نيرانه، التي شوهدت السنة لهبها تتصاعد من المكان، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن اندلاع حريق كبير عند الاوتستراد البحري لمنطقة سينيق جنوب المدينة، وذلك على مقربة من معمل معالجة النفايات.
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