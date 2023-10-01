شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: واشنطن «إمبراطورية أكاذيب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، السبت، إن الولايات المتحدة هي «إمبراطورية الأكاذيب» الحقيقية، وذلك في انتقاد لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنوياً في جهود التلاعب بالمعلومات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الصادر، الخميس، أن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي.

وورد في التقرير أنه على الرغم من تكريس موارد غير مسبوقة للحملة، فإن بكين مُنيت «بانتكاسات كبرى» خلال استهدافها دولاً ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها.

وصدر التقرير بموجب تكليف من الكونغرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن التقرير تجاهل حقائق، وإنه في حد ذاته معلومات زائفة.

وأردفت الوزارة أن هيئات وزارة الخارجية الأمريكية التي عملت على التقرير «مصدر لمعلومات زائفة ومركز قيادة لحرب معرفية».

وأضافت «أثبتت الحقائق مراراً أن الولايات المتحدة هي إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية».وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى «كذبة كبرى تم اختلاقها لتشويه سياسة الصين في شينجيانغ».

وأشار المتحدث إلى أن «أعداداً متزايدة من الأشخاص حول العالم كشفوا المحاولة القبيحة للولايات المتحدة لإطالة أمد تفوقها عبر نسج الأكاذيب» وتشويه سمعة الآخرين.