شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تعترض مركبين لمهاجرين على متنهما 272 شخصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكار - أ ف ب

أعلنت البحرية السنغالية، السبت، أنها اعترضت، الجمعة، مركبين على متنهما 272 شخصاً، في إطار سلسلة من عمليات اعتراض قوارب المهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا.

وقالت البحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن من بين الركاب الذين اعترضهم الجمعة زورق دورية تابع للبحرية في المحيط الأطلسي، على بعد مئة كيلومتر قبالة داكار، 16 امرأة وسبعة أطفال. وتمت إعادتهم إلى ميناء داكار.

وكانت قطعة أخرى تابعة للبحرية اعترضت مركباً يقل 71 مهاجراً الخميس.

وكثفت البحرية السنغالية عمليات اعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين، وإنقاذهم ورعايتهم في الأسابيع الأخيرة.

واعترضت البحرية 1693 مهاجراً منذ الأول من يوليو/تموز الماضي، وفقاً لإحصاء يستند إلى بياناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحاول آلاف الأفارقة الساعين إلى حياة أفضل سنوياً الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي على طول الساحل، على الرغم من خطورة الرحلة. ويسافرون في مراكب بدائية أو زوارق مجهّزة بمحرك يوفرها لهم مهربون لقاء مبالغ مالية.

ويرسو العديد من هذه المراكب والزوارق في جزر أرخبيل الكناري الذي يعد بوابة أوروبا. وشهدت جزر الكناري وصول 11 ألفاً و439 مهاجراً بين الأول من يناير/كانون الثاني و31 أغسطس/آب الماضي، بزيادة نسبتها 7.5% عن الفترة نفسها من عام 2022، وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية. وهذا الرقم هو الأعلى خلال الفترة المذكورة منذ عام 2018 على الأقل، وعلى الأرجح منذ عام 2006.