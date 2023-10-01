شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة أودت بحياة 3100 شخص في ألمانيا هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”- وكالات

أودى الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة بحياة 3100 شخص في ألمانيا هذا العام، بحسب أحدث تقرير لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة.

وأوضحت متحدثة باسم المعهد، أنه سيتم الأسبوع المقبل، نشر التقرير الأخير لعام 2023 عن حالات الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة، وذلك لمعرفة المحصلة العامة لوفيات الحرارة عن صيف 2023.

ولفت التقرير إلى أن أكبر نسبة بين وفيات الحرارة الشديدة كانت في الشريحة العمرية التي تزيد على 75 عاماً، موضحاً أن الوفيات من النساء تزيد على وفيات الرجال عامة.

ولفت التقرير إلى أن حالات الوفيات المرتبطة بالحرارة في ألمانيا زادت على 6000 حالة في كل عام من أعوام 2018 و2019 و2015، وتراوح هذا العدد بين نحو 1000 ونحو 1700 في أعوام 2014 و2016 و2017 و2021.

ولفت التقرير إلى أن غالبية حالات الوفيات كان بها ارتباط بين ارتفاع درجة الحرارة ووجود تاريخ مرضي للمتوفين، ولهذا السبب لا يتم ذكر الحرارة في شهادة الوفاة في العادة على أنها سبب الوفاة.

وكانت دراسة حديثة، كشفت أن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم في أوروبا بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال صيف أوروبا، الذي حطم الرقم القياسي، العام الماضي. وغطت الدراسة 35 دولة أوروبية، تغطي إجمالي 543 مليون شخص.

ويربط خبراء ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات التي ضربت مناطق حول العالم والحرائق الكارثية بالتغير المناخي.