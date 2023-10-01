شكرا لقرائتكم خبر السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبناء وطنه إلى التغيير إذا رأوا أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية أقل من طموحاتهم.

وقال في رسالة وجهها إلى الشعب المصري أمس، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها».

وجاءت كلمات الرئيس المصري، تعقيبا على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما حققته الدولة خلال الفترة الماضية خلال مؤتمر «حكاية وطن» المنعقد أمس في العاصمة الإدارية الجديدة. بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين المصريين.

وأضاف السيسي أن جزءا كبيرا من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدى المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه»، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد.

وأكد أن البلاد تعيش وتنمو بالعمل والتضحية والإخلاص والشقاء وليس بالكلام.

وأضاف «إن الحوار الوطني الذي تم إطلاقه من العام الماضي جاء لنتحدث فيه مع بعضنا البعض، اليوم سنحكي حكاية مصر منذ 2011 حتى الآن».

وتابع الرئيس السيسي «تكراري لهذا الكلام كثيرا للتذكرة وليكون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كررت هذا الكلام 100 مرة أن البلاد لا تعيش ولا تنمو وتكبر إلا بالعمل والشقاء والتضحية والإخلاص والأمانة وليس بالكلام فقط».