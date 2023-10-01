شكرا لقرائتكم خبر إنزال أمريكي ليلي يصطاد مسؤولا حيا في تنظيم داعش السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف سكان محليون سوريون أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية أنزلت جنودا في موقع مزرعة ضمن قرية ربيعة بريف الرقة شمال سوريا، يعتقد أنها تستضيف «خلية قيادية» تابعة لتنظيم داعش، وفقا لمتخصص الجماعات الإرهابية شارلز لستر.

وأضاف الباحث عبر حسابه الرسمي في موقع (اكس) أن عدة مروحيات أمريكية بين الطبقة والرقة والمزرعة قد نفذت غارات خلال الساعة الماضية.

وبينما أكد أن الهدف غير معروف، أفاد بتردد شائعات مؤخرا عن وجود زعيم داعش الجديد «أبو حفص» في تلك المناطق، وأضاف أن السكان المحليين قد أشاروا إلى أن رجلا، يعرف محليا بأنه نازح من حلب، قد تم القبض عليه حيا من قبل القوات الخاصة الأمريكية، كما تم نقله بطائرة هليكوبتر خلال غارة ليلة، دون ذكر تفاصيل عن هويته.

وتتواصل الغارات الأمريكية وتستمر عمليات الإنزال في الشمال السوري بحثا عن أي فلول لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة قبل أيام، أن قواتها ألقت القبض على مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش أبو هليل الفدعاني بعد غارة بطائرة هليكوبتر.

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي أكد في أغسطس الماضي، مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القريشي، معلنا تعيين أبو حفص الهاشمي القريشي خلفا له، كما لم يقدم داعش حينها تفاصيل أخرى عن الزعيم الجديد.

وتأتي هذه التعيينات بعد مقتل مؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في سوريا في عام 2019، ليتولى بعده أبو الحسين الحسيني القريشي السلطة في نوفمبر 2022 حتى مقتله في سوريا أيضا.

ويواصل مقاتلو التنظيم شن هجمات متمردة في سوريا والعراق، بعدما اختبأت خلايا نائمة منهم السنوات الأخيرة ضمن مناطق نائية في كلا البلدين، عقب هزيمة التنظيم، في حين لا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات ضده.